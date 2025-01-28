İsrail Ordusu, Golan Tepeleri'ndeki İşgalini Güçlendiriyor

İsrail Ordusu Golan Tepeleri'ndeki İşgalini Tahkim Ediyor

İsrail ordusu, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'nde bulunan işgalini tahkim etmeye devam ediyor. Terörist faaliyetlere karşı savunma amaçlı olarak geliştirdiği sınır güvenliğini artırmak için yeni adımlar atan ordu, Şeyh (Hermon) Dağı tepelerindeki askeri üssü güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Askeri Karakolların Görüntüleri Paylaşıldı

Askeri kaynaklar, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin zayıflığı sonrası kurulan "geçici" askeri karakolların görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. İsrail ordusu, zor kış koşullarına karşı takviye olarak, bölgeye yalıtımlı yapılar inşa etti. Ayrıca, jeneratör, ısıtıcı ve kışlık askeri kıyafetlerin de gönderildiği belirtildi.

İşgalin Genişlemesi ve Uluslararası Anlaşmalar

8 Aralık tarihinde Beşşar Esed rejiminin krizinin derinleşmesiyle birlikte, İsrail ordusu uluslararası hukuku ihlal ederek Golan Tepeleri'nde kontrol sağlamak için adımlar attı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordunun kış aylarında da bölgede varlığını sürdürmesi için talimatlar verdiğini açıkladı. Bu adım, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan İslail yerleşim birimlerinin korunması amacı taşıdığı ifade edildi.

1967'den Günümüze Golan Tepeleri'nde Yaşananlar

Golan Tepelerindeki İsrail işgali, 1967’de başlayan Altı Gün Savaşı ile başlamış olup, o zamandan bu yana süregelen gerginlik ve çatışmalarla doludur. 1973’te gerçekleştirilen Yom Kippur Savaşı sırasında Suriye, Golan Tepeleri'ni geri almak için çabalasa da başarılı olamamıştır. 5 Haziran 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması ile İsrail, bu anlaşmayı ihlal ederek Golan Tepeleri'nde kalmaya devam etmiştir.

Uluslararası Toplumu Tepkilendiren İlhak

İsrail, 1981'de Golan Tepeleri'ni tek taraflı olarak ilhak ettiğini açıklamış, ancak uluslararası toplum bu kararı kabul etmemiştir. Bugüne kadar çözüm girişimleri olmuş, fakat hiçbiri başarılı olamamıştır. 2000 yılında ABD aracılığıyla gerçekleşen müzakereler de sonuçsuz kalmış, zira İsrail önemli su kaynaklarını Suriye'ye vermeyi reddetmiştir.

Son Gelişmeler

Son dönemde, 27 Kasım'da artan Suriye iç savaşının ardından başkent Şam’a 25 kilometre kadar yaklaşan İsrail ordusu, eski rejim güçlerinin askeri altyapılarını imha etmek için harekete geçti. 8 Aralık’ta ise, 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle birlikte, İsrail ordusunun Suriye saldırıları hız kazandı.