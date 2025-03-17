İsrail Ordusu, Hamas’a Karşı En Kötü Durumda: Çatışmasızlık Sürecinin Ardından Endişeler

İsrail Ordusu, Hamas’a Karşı En Kötü Durumda

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, İsrail ordusu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından Hamas'a karşı "şimdiye kadarki en kötü durumda". Askeri kaynaklara dayandırılan haberlere göre, taraflar arasındaki çatışmasızlık sürecinin sona ermesiyle, Hamas çatışmalara yeniden hazırlandığı iddia ediliyor.

Hazırlıklar ve Endişeler

Bir askeri kaynak, "İsrail, Hamas'a karşı şimdiye kadarki en kötü durumda" değerlendirmesini yaparak, Hamas'ın tüneller ve tuzaklar hazırladığına dikkat çekti. Aynı zamanda, İsrail ordusunun hareketlerini izleyerek önemli istihbaratlar topladığı belirtildi.

İsrail ordusunun, son günlerde Gazze Şeridi'ne nadiren hava saldırısı düzenlediği ifade ediliyor. Ancak uzmanlar, Hamas’ın bir sonraki çatışmaya, mevcut ateşkes döneminden çok daha güçlü ve hazırlıklı gireceği uyarısını yapıyor.

Büyük Bir Askeri Takviye Gerekebilir

Yeni bir saldırı için büyük bir askeri takviyenin gerektiği, on binlerce yedek askerin tekrar silah altına alınabileceği ve çeşitli kayıpların yaşanabileceği kaydedildi. Tüm bu gelişmeler, İsrail ordusunun yaklaşan tehditlere karşı daha fazla hazırlık yapmasını zorunlu hale getiriyor.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması Detayları

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Anlaşma çerçevesinde, 27 Ocak’ta Netzarim Koridoru açılırken, 9 Şubat’ta İsrail ordusu bölgeden çekildi. Refah Sınır Kapısı da, 8 aylık işgalin ardından 1 Şubat'ta hastaların tahliyesi amacıyla açıldı.

Bu süreçte, İsrail hapishanelerinden 1700’ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken, Gazze'de 33 İsrailli esirin durumu belirlendi. Anlaşmanın birinci aşaması, 42 gün boyunca devam etti ve 2 Mart'ta sona erdi. Şu anda, ateşkes ve esir takasının sürdürebilmesi için müzakereler devam ediyor.