İsrail Ordusu, Hizma Beldesi'nin Girişlerini Kapatma Kararı Aldı

Doğu Kudüs'te Hizma Beldesi’nde Sıkı Kontrol

İsrail ordusu, Doğu Kudüs’ün kuzeyinde yer alan Hizma beldesinin iki ana girişini kapatarak, Filistinlilere ait onlarca aracın giriş-çıkışını engelledi. Bu karar, 7 Ekim'den bu yana artan gerginliğin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Askeri Kontrol Noktaları ve Müdahale

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail askerleri, Hizma beldesinin iki ana girişine iki askeri kontrol noktası kurdu. Bu durum, belde sakinlerinin günlük yaşamlarını olumsuz etkiledi. Araçların hareketini durduran askerler, belde sakinlerine ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Neyse ki, bu olaylarda ölen veya yaralanan kaydedilmedi.

Hizma’nın Stratejik Önemi

Hizma beldesi, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyi ile ortasını birbirine bağlayan önemli bir yol üzerinde bulunuyor. Her gün yüzlerce Filistinli araç bu yoldan geçiyor, bu nedenle kapatma kararı bölgedeki gerginlikleri artırabilir.

İsrail'in Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırıların ardından, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor.