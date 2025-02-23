İsrail Ordusu Kabatiye'de 48 Saat Sokağa Çıkma Yasağı İlan Etti

İsrail ordusu, Cenin'in Kabatiye beldesinde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bölgedeki gerginlik artıyor.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 19:12
İsrail Ordusu Kabatiye'de 48 Saat Sokağa Çıkma Yasağı İlan Etti

İsrail Ordusu Kabatiye'de Sokağa Çıkma Yasağı Uyguluyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Cenin kentinin güneyindeki Kabatiye beldesinde 48 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulayacağını duyurdu. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, Cenin Valisi Kemal Ebu Rub, sabah saatlerinden itibaren İsrail güçlerinin Kabatiye'de geniş çaplı bir operasyona başladığını bildirdi.

Mahalleler Baskınlarla Karşılaşırken, Altyapı Hasar Görüyor

Kabatiye Belediye Başkanı Ahmed Zekarne, İsrail ordusunun beldeye düzenlediği baskın sonrası giriş-çıkışları tamamen yasakladığını ifade etti. Zekarne ayrıca, İsrail buldozerlerinin yolları kazıp altyapıyı ciddi şekilde hasara uğrattığını belirtti. İsrail askerleri, mahallelere dağılarak ev baskınları gerçekleştirmiş ve bazı binaları askeri karargahlara çevirmiştir.

Görgü Tanıkları ve Sosyal Medya Paylaşımları

Görgü tanıkları, sabah saatlerinde bölgeye giren İsrail askeri araçları ve buldozerlerinin Iraklı Şehitler Mezarlığı’nın duvarlarını yıktığını, su ve elektrik hatlarını kestiğini aktardı. Ayrıca sosyal medyada yayımlanan bir videoda, İsrail buldozerinin elektrik hatlarını kesmesi sonucu tellerin alev aldığı görülüyor.

Gergin Ortam ve Saldırıların Genişlemesi

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından, 21 Ocak’ta Cenin kentine yönelik saldırılarını artıran İsrail ordusu, açıklamalarında Cenin kenti yakınlarında köylere de saldırılar düzenlediğini bildirmişti. Öte yandan, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki saldırılarını genişleterek, 2002'den bu yana ilk kez tanklarla Cenin'e gireceğini duyurmuştu.

Tankların Gözlemlenmesi

Yedioth Ahronot gazetesinde çıkan habere göre, İsrail tankları 22 yıl sonra artık işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin yakınlarında gözlemlendi.

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