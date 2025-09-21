İsrail Ordusu Karavet Beni Hassan Belediye Başkanı İbrahim Asi'yi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyinde Karavet Beni Hassan Belediye Başkanı İbrahim Asi ile bir buldozer sürücüsünü gözaltına aldı; buldozere el konuldu.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 01:52
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 01:52
İsrail Ordusu Karavet Beni Hassan Belediye Başkanı İbrahim Asi'yi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu Karavet Beni Hassan Belediye Başkanı İbrahim Asi'yi gözaltına aldı

Olayın ayrıntıları ve bölgedeki kısıtlamalar

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Karavet Beni Hassan beldesinde bir operasyonda Belediye Başkanı İbrahim Asi ile buldozer sürücüsü Galip Reyyan'ı gözaltına aldı.

Filistin resmi televizyonunun haberine göre, askerler beldeye baskın düzenledi; aynı operasyonda buldozere el konuldu. Yetkililer, Asi ile Reyyan'ın belde girişindeki beton bloğu kaldırma girişimi nedeniyle gözaltına alındıklarını bildirdi. Söz konusu beton blokların daha önce trafik kazalarına yol açtığı kaydedildi.

Görgü tanıkları ve bölge raporlarına göre, İsrail askerleri belde girişine demir kapı ve beton bloklar yerleştirerek yolu daralttı ve araç geçişini zorlaştırdı.

Batı Şeria'da gözaltı dalgası

Asi, İsrail ordusunun 23 Ağustos'tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı 5. belediye başkanı oldu. Son bir ay içinde gözaltına alınan diğer belediye başkanları arasında el-Muğayyir Belediye Başkanı Emin Ebu Alya, El Halil Belediye Başkanı Teysir Ebu Sinine, Kubeybe Belediye Başkanı Nafiz Hammude ve Sile ez-Zahr Belediye Başkanı Abdulfettah Ebu Ali bulunuyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandığı belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kaş'ta Atık Toplama Aracıyla Çarpışma: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
2
ODTÜ'de Mezuniyet Töreni: Geleceğin Liderleri Diplomasını Aldı
3
İran Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e Yanıt: Uluslararası Birlik Çağrısı
4
Narkoçelik-30 Operasyonu: 1,5 Ton Metamfetamin Ele Geçirildi
5
Mısır: Sina Yarımadası'ndaki Askeri Varlık Sınır Güvenliğini Sağlamayı Hedefliyor
6
Kütahya Simav'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem: AFAD Açıkladı
7
Armin van Buuren İstanbul'da: 'The Orb' ile KüçükÇiftlik Park'ta

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü