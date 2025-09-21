İsrail ordusu Karavet Beni Hassan Belediye Başkanı İbrahim Asi'yi gözaltına aldı

Olayın ayrıntıları ve bölgedeki kısıtlamalar

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Karavet Beni Hassan beldesinde bir operasyonda Belediye Başkanı İbrahim Asi ile buldozer sürücüsü Galip Reyyan'ı gözaltına aldı.

Filistin resmi televizyonunun haberine göre, askerler beldeye baskın düzenledi; aynı operasyonda buldozere el konuldu. Yetkililer, Asi ile Reyyan'ın belde girişindeki beton bloğu kaldırma girişimi nedeniyle gözaltına alındıklarını bildirdi. Söz konusu beton blokların daha önce trafik kazalarına yol açtığı kaydedildi.

Görgü tanıkları ve bölge raporlarına göre, İsrail askerleri belde girişine demir kapı ve beton bloklar yerleştirerek yolu daralttı ve araç geçişini zorlaştırdı.

Batı Şeria'da gözaltı dalgası

Asi, İsrail ordusunun 23 Ağustos'tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı 5. belediye başkanı oldu. Son bir ay içinde gözaltına alınan diğer belediye başkanları arasında el-Muğayyir Belediye Başkanı Emin Ebu Alya, El Halil Belediye Başkanı Teysir Ebu Sinine, Kubeybe Belediye Başkanı Nafiz Hammude ve Sile ez-Zahr Belediye Başkanı Abdulfettah Ebu Ali bulunuyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandığı belirtiliyor.