İsrail Ordusu Kızıldeniz Üzerinden Göndermesi Engelledi

İsrail Ordusu Kızıldeniz Kaynağından Gönderilen İHA'yı Engelledi

İsrail ordusu, Kızıldeniz üzerinden ülkeye doğru ilerleyen bir insansız hava aracının (İHA) başarıyla engellendiğini duyurdu. Özellikle sabah saatlerinde donanma birliklerine ait "Saar 4.5" sınıfı füze botlarının, bu İHA'yı durdurduğu belirtildi.

Lübnan'dan Atılan Roketler İzal-alarm Durumuna Getirdi

Ülkenin kuzey bölgesindeki Tiberya'ya, Lübnan'dan gelen 8 roketin ardından alarm sistemlerinin devreye girdiği ve bu roketlerin açık bir alana düştüğü bildirildi.

İsrail'in Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, savaş uçakları aracılığıyla Lübnan'daki "Hizbullah" hedeflerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda "düzinelerce hedefin" vurulduğunu açıkladı. Hava kuvvetlerinin, Hizbullah'a ait füze rampaları ve silah depoları gibi stratejik noktaları hedef aldığı ifade edildi.

Lübnan'daki Son Gelişmeler

Hizbullah ile 8 Ekim 2023 tarihinden beri süregeldiği ifade edilen çatışmalar kapsamında, 23 Eylül itibarıyla Lübnan'ın güneyinde ve Bekaa ve Baalbek bölgelerine yönelik hava saldırıları gerçekleştirildi. Lübnan makamlarının verilerine göre, bu saldırılarda 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplamda 1052 sivil hayatını kaybetti.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül tarihinde düzenlenen bir hava saldırısında ölmüşken, örgüt İsrail'e roket ve füze saldırılarıyla karşılık vermeyi sürdürüyor. Bu saldırılar çoğunlukla ordu üslerine yönelirken, büyük hasar bildirilmediği bildirilmektedir.

İç Göç ve Sığınmacı Sorunu Derinleşiyor

İsrail bombardımanı nedeniyle yaklaşık 150 bin kişi ülke içinde yerinden edildi. Eğer güney kesimlerden başkent Beyrut ve melike boyunca bir göç dalgası başlamışken, Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği kaydedilmiştir.