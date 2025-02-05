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İsrail Ordusu, Lübnan'da Ateşkesi İhlal Etti: Evler Yakıldı ve Patlatıldı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki ateşkes ihlali, evlerin yakılması ve patlatılmasıyla gündeme geldi. 67 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 18:52
İsrail Ordusu, Lübnan'da Ateşkesi İhlal Etti: Evler Yakıldı ve Patlatıldı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde ateşkesi ihlal ederek büyük bir felakete imza attı. Bölgede yer alan Yarun ve Rab Telatin'deki birçok evin yakıldığı ve patlatıldığı bildirildi.

Lübnan haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, İsrail ordusu, Nebatiye iline bağlı Yarun bölgesinde sistematik bombardımanlar düzenledi ve Rab Telatin'deki evleri de ateşe verdi. Bu saldırılar, 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olarak değerlendiriliyor.

Ateşkes gereği, İsrail ordusunun 60 gün içerisinde Lübnan'ın güneyindeki işgal noktalarından çekilmesi gerekiyordu. Ancak, bağlı olduğu gerekçelerle bu süreyi 18 Şubat'a kadar uzattı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verdiği verilere göre, ateşkesin ardından İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle 67 kişi hayatını kaybetti ve 263 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana, 4 bin 98 kişinin yaşamını yitirdiği ve 16 bin 888'den fazla kişinin yaralandığı kaydedildi. Ayrıca, saldırılar nedeniyle 1 milyon 400 bin insanın yerinden edildiği tahmin ediliyor.

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