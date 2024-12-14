İsrail Ordusu: Lübnan'da Ateşlenmeye Hazır Füze Platformları Vuruldu

İsrail Ordusundan Önemli Açıklama

İsrail ordusu, Lübnan'da ateşlenmeye hazır haldeki füze platformlarını hedef aldığını ve bunların "ateşkes ihlali" teşkil ettiğini duyurdu. Ordunun X hesabından yapılan açıklamada, bir İsrail savaş uçağının Lübnan'da, İsrail topraklarına yönlendirilmiş ve fırlatılmaya hazır füze platformlarını vurduğu ifade edildi.

Ateşkesi İhlal Ettiği İddiası

İsrail ordusu, vurulan platformların "Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkesi ihlal ettiğini" belirttiyse de, bu platformların tam konumlarını açıklamadı. Açıklamada ayrıca, Lübnan'da varılan ateşkes anlaşmasına bağlı kalınmaya devam edildiği iddia edildi.

Ateşkes İhlalleri ve İnsan Kaybı

İsrail ordusunun yaptığı açıklamalara göre, ateşkesin ilan edildiği 27 Kasım'dan bu yana yaşanan ihlallerin sayısı 220'ye ulaştı. Bu saldırılar sonucunda 30 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan verilere göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana en az 4 bin 47 kişi yaşamını yitirdi, yaralı sayısı ise 16 bin 638 kişi olarak kaydedildi.

Ateşkes Anlaşması Detayları

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların, İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırı bulunmayacak" ifadesi yer almıştı.