İsrail Ordusu, Lübnan'ın Sayda Kentinde Bir Aracı İHA ile Hedef Aldı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sayda'da bir aracı İHA ile bombaladı. Olayda ambulans ve itfaiye ekipleri harekete geçti.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 12:26
İsrail Ordusu, Lübnan'ın Sayda Kentinde Bir Aracı İHA ile Hedef Aldı

İsrail Ordusu, Lübnan'ın Sayda Kentinde Bir Aracı İHA ile Hedef Aldı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir aracı hedef aldığı bildirildi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA), Sayda'nın kuzey kısmında bulunan bir aracı bombaladı.

Saldırı Detayları

Kentin sahil yolunda yer alan Sayda Belediye Stadyumu yakınında gerçekleşen saldırının ardından, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Basında ve sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, hedef alınan aracın tamamen yandığı tespit edildi.

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