İsrail Ordusu Lübnan'ın Sınırındaki El-Vezzani Köyünü Hedef Aldı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki El-Vezzani köyü sakinlerine zorla tahliye emri içeren broşürler bıraktı. Bölge halkı evlerini terk etmiyor.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 12:30
İsrail Ordusu Lübnan'ın Sınırındaki El-Vezzani Köyünü Hedef Aldı

İsrail'den Lübnan'a Zorla Tahliye Uygulaması

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bulunan El-Vezzani köyü sakinlerine havadan tahliye bildirimleri gönderdi. Bu bildirilerin içeriğinde acil olarak köyü terk etmeleri için bir süre verildiği belirtildi.

Broşürlerdeki Uyarılar

Akşam saat 16.00'a kadar evlerini terketmeleri gereken köylüler, Hizbullah'ın bölgeden atış yaptığını iddia eden mesajlar içeren broşürlerle uyarıldı. Broşürlerde, "Evlerinizi derhal terkederek kuzeydeki Hiyam köyüne doğru ilerleyin. Bu vakitten sonra burada kalan herkes terörist sayılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Bölge Halkının Tepkisi

El-Vezzani'deki yerel kaynaklar, çoğu bölge sakininin evlerinde kalmayı tercih ettiğini bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan bilgilerin yanı sıra, İsrail basını da bu durumu aktardı.

İsrail Ordusu'ndan Açıklama

İsrail Ordu Sözcülüğü, konuyla ilgili AA muhabirinin sorusu üzerine, bahsi geçen durumları incelemekte olduklarını belirtmişken, Gazze Şeridi'nde de benzer zorla tahliye yöntemleri uygulandığı biliniyor.

Çatışmalar ve Yerinden Edilmeler

Birleşmiş Milletler'in raporuna göre, Gazze Şeridi'nde bulunan 2,3 milyon nüfusun %90'ından fazlası en az bir kez yerlerinden edilmiştir. Bu bağlamda, İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında, 8 Ekim tarihinden beri süregelen çatışmalar da devam etmektedir.

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