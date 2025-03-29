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İsrail Ordusu Nablus'ta Baskın Düzenledi: Bir Filistinli Yaralandı

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında bir Filistinli yaralandı, camide namaz kılanlara saldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 00:49
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 00:49
İsrail Ordusu Nablus'ta Baskın Düzenledi: Bir Filistinli Yaralandı

İsrail Ordusu Nablus'ta Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta gerçekleştirdiği baskın sırasında bir Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.

Filistin resmi ajansı WAFA tarafından aktarılan haberlere göre, baskın esnasında Beyta kasabasında olaylar çıktı. Burada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir gencin ayağından yaralandığı bildirildi. Ambulans ekiplerinin yaralı genci hastaneye kaldırdığı ifade edildi.

WAFA'nın haberinde ayrıca, İsraillilerin, baskın sırasında Nablus'un doğusundaki Beyt Furik kasabasına bağlı Hirbetu Tana köyü'ndeki Beyt eş-Şeyh Camisi'nde namaz kılanlara ses ve göz yaşartıcı gaz bombaları ile saldırdığı belirtildi.

Olayla ilgili olarak görgü tanıkları, Nablus'un doğusundaki Burin kasabasına da baskın düzenlendiğini kaydetti. Batı Şeria'nın güneyinde ise, El Halil'in kuzeyindeki El-Arrub Mülteci Kampı'nda Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışmalar yaşandığı, ancak bu olaylarda herhangi bir yaralanma olmadığı kaydedildi.

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