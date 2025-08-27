DOLAR
İsrail Ordusu Nablus'tan Çekildi: 14 Saatlik Baskında 38 Yaralı

Nablus'un eski şehir bölgesinde yaklaşık 14 saat süren İsrail baskını sonucu 38 Filistinli yaralandı, 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 19:18
Eski şehirde çatışma ve yaralanmalar

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus şehrinde yaklaşık 14 saat süren bir baskının ardından çekildi. Operasyon, şehirde geride onlarca yaralı Filistinli bıraktı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, Nablus'un eski şehir bölgesine düzenlenen baskında 38 kişi yaralandı.

Yaralanma türleri arasında 3 kişinin gerçek mermi ve şarapnelle, 6 kişinin plastik mermiyle yaralanması ve 28 kişinin gazdan etkilenmesi bulunuyor. Baskın sırasında yaralanan 9 kişi hastaneye sevk edildi.

Yerel kaynaklar, operasyona ilişkin olarak baskının gece 01.00 sularında başladığını, İsrail askerlerinin eski şehri kuşatma altına aldığını ve bunun ardından bazı Filistinli gençlerin taşlarla karşılık verdiğini aktardı.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin müdahalesinde gerçek mermi, plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığını belirtti. Ayrıca bazı Filistinli ailelerin evlerinden zorla çıkarıldığı, bu evlerin askeri noktalara dönüştürüldüğü ve birçok mahallede kapsamlı arama yapıldığı bildirildi.

Bölgede artan gözaltı ve kayıplar

Verilen bilgilere göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 18 bin 500'ü geçti. İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk olmak üzere 1016 Filistinli hayatını kaybetti ve en az 7 bin kişi yaralandı.

