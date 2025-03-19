İsrail Ordusu Nablus'un Ayn Mülteci Kampı'nda Karargah Kurdu

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Ayn Mülteci Kampı’nda bazı Filistinli aileleri zorla evlerinden çıkartarak, evlerine el koydu.

Nablus Valisi Gassan Daglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun sabah erken saatlerden itibaren kampta baskın yapma işlemi gerçekleştirdiğini belirtti.

Daglas, İsrail güçlerinin saldırısı sonucu bir Filistinli gencin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı. Vali Daglas, İsrail’in cenazeyi alıkoyduğunu da ifade etti.

Vali, İsrail ordusunun bazı Filistinlilerin evlerine el koyarak bu evleri karargaha çevirdiğini vurguladı. Bu durumun birçok ailenin başka evlere sığınmasına yol açtığını aktardı.

İsrail güçleri, kampı dört bir yandan kuşatarak, kentin ana girişinde trafik akışını engelledi ve bölgeye askeri takviyeler gönderdi.

Buna ek olarak, İsrail ordusu sabah saatlerinde kentteki Ayn, Balata ve Asker mülteci kamplarına baskınlar düzenleyerek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Ayn Mülteci Kampı’na giren İsrail kuvvetlerinin bir araca ateş açması sonucu Filistinli Adil Katuni hayatını kaybetti.