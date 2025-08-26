DOLAR
İsrail ordusu: Nasır Hastanesi saldırısı 'kamerayı vurmak' için yapıldı — 5 gazeteci öldü

İsrail ordusu, Gazze'deki Nasır Hastanesine düzenlenen ve 5 gazeteci ile 5 sağlık çalışanının da aralarında olduğu 20 kişinin öldüğü çifte saldırının 'kamerayı vurmak' amaçlı olduğunu iddia etti.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 20:09
İsrail ordusu: Nasır Hastanesi saldırısı 'kamerayı vurmak' için yapıldı — 5 gazeteci öldü

İsrail ordusu: Nasır Hastanesi saldırısı 'kamerayı vurmak' için yapıldı

Ön soruşturma ve iddialar

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesine üst üste düzenlenen çifte saldırıyı 'Hamas tarafından yerleştirilmiş kamerayı hedef almak için yaptığını' iddia etti. Saldırılarda 5 gazeteci ile 5 sağlık çalışanı olmak üzere 20 Filistinli hayatını kaybetti.

Ordu, saldırının Golani Tugayı birliklerince, İsrail askerlerini izlemek için kullanıldığı iddia edilen kamerayı ortadan kaldırmak üzere gerçekleştirildiğini kaydetti.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in incelemesi

Ön soruşturma sonuçlarının Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e sunulduğu belirtildi. Zamir'in kapsamlı soruşturmada 'saldırıya onay veren komuta zincirinin ve kullanılacak mühimmata kimin onay verdiğine' ilişkin detayları talep ettiği aktarıldı. Zamir, sivillere verilen zarardan dolayı üzüntü duyduğunu ifade ederken saldırıda öldürdükleri 6 kişinin 'terörist' olduğunu iddia etti.

Bununla birlikte, toplam 20 kişinin öldüğü saldırıların neden üst üste gerçekleştirildiğine dair bir açıklama yapılmadı.

Saldırı anı, kurtarma çalışmaları ve uluslararası tepki

İsrail ordusu dün Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesine üst üste iki saldırı düzenlemişti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı olmak üzere 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Birinci saldırıdan sonra arama kurtarma çalışmaları devam ederken, canlı yayın kameralarının bu anları kaydettiği sırada ikinci saldırı gerçekleşti. Bölgeden gelen görüntüler basın örgütleri ve uluslararası toplumdan tepki topladı.

Gazze'de 246 gazetecinin ölümünden sorumlu İsrail ordusu, saldırıyı üstlenmiş ancak 'gazetecileri doğrudan hedef almadığını' ileri sürmüştü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olaya ilişkin açıklama yapmak zorunda kalmış ve bunun 'trajik bir kaza' olduğunu savunmuştu.

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz bulunuyor.

