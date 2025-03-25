İsrail Ordusu, Oscar Ödüllü Belgesel Ekip Üyesi Hamdan Ballal'ı Gözaltına Aldı

İsrail Ordusu, Oscar Ödüllü Belgesel Ekip Üyesini Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Oscar ödüllü belgesel "Başka Toprak Yok" (No Other Land) ekibinde yer alan Hamdan Ballal ile birlikte 2 Filistinliyi gözaltına aldığını doğruladı.

Olayların Sebebi

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail askerleri ve polislerinin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Susya köyüne saldırısında çıkan olayları bastırmak amacıyla bölgeye intikal ettikleri belirtildi. Açıklamada, Hamdan Ballal'ın da aralarında bulunduğu 3 Filistinlinin ve olaya karışan bir İsraillinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Aktivistlerin İddiaları

Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Mesafir Yatta bölgesindeki aktivistlerin ortak açıklamasında, İsraillilerin Filistinlilerin yaşadığı Susya köyüne yönelik saldırısına dikkat çekildi. Saldırıda yaralananların olduğu ve Filistinlilerin mülklerinin zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Olay Yerinde Yaşananlar

Kesici alet ve silah taşıyan maskeli İsraillilerin saldırısına uğrayan 5 ABD'li Yahudi aktivistin de olay yerine geldiklerinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin taşlı saldırısına maruz kaldığı belirtiliyor. Saldırıda, Oscar ödüllü "Başka Toprak Yok" belgesel ekibinden Hamdan Ballal'ın da yaralandığı bildirildi.

Belgeselin Öne Çıkan Konusu

Filistinlilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun uyguladığı yıkım ve sürgün politikasına karşı gösterdiği mücadeleyi ele alan "Başka Toprak Yok" belgeseli, bu yıl "En İyi Belgesel Oscar" ödülünü kazanmıştı. Belgesel ekibinde yer alan Hamdan Ballal, bu önemli eserle uluslararası arenada dikkat çekmeyi başarmıştır.