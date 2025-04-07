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İsrail Ordusu, Refah'ta 15 Sağlık Çalışanının Ölümünü 'Tehdit Algısı' ile Savundu

İsrail ordusunun Refah'ta öldürdüğü 15 sağlık çalışanının durumu, 'tehdit algısı' gerekçesiyle tartışmalara yol açtı.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 22:11
İsrail Ordusu, Refah'ta 15 Sağlık Çalışanının Ölümünü 'Tehdit Algısı' ile Savundu

İsrail Ordusu'ndan Tartışmalı Açıklama

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinde 23 Mart tarihindeki olayda 15 sağlık ve sivil savunma çalışanını öldürmesi iddiasını, "tehdit algısı nedeniyle ateş açıldığı" şeklinde savundu. Ordunun yaptığı yazılı açıklamaya göre, olay sonrasında başlatılan ön soruşturmanın sonuçları, askerlerin bölgede daha önce yaşanan bir çatışma nedeniyle böyle bir karar aldığını öne sürdü.

Olayın Gelişimi ve Görüntüler

Refah'taki Tel es-Sultan bölgesinde yaşanan trajediye dair görüntüler, sağlık çalışanlarının yaralıların yardımına giderken saldırıya uğradığını gösteriyor. The New York Times gazetesine ulaşan bu görüntüler, sağlık çalışanlarının cansız bedenlerinin bulunduğu toplu mezara kadar uzanıyordu. Yapılan açıklamalarda, olaya karışan 15 çalışandan 6'sının, İsrail yönetimi tarafından Hamas mensubu olarak nitelendirildiği belirtildi.

Filistin Kızılayı ve Sağlık Bakanlığı Açıklamaları

23 Mart'ta Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Refah'taki saldırıda yaralananları kurtarmak için gönderilen ambulans ekiplerinin, İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığı bildirildi. Gazze'deki Sivil Savunma Birimi de sağlık görevlileriyle bağlantının kesildiğini açıkladı. Kamuoyuna yansıyan bilgiler, olayda kaybolan bazı sağlık çalışanlarının ellerinin bağlı ve vücutlarının kurşun izleriyle teşhis edildiğini ortaya koydu.

Uluslararası Tepkiler ve Soruşturmalar

İsrail’in Refah'taki saldırısına yönelik tepkiler artarken, Güney Cephesi Komutanı Tümgeneral Yaniv Asor tarafından Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e sunulan ön soruşturma sonuçları, uluslararası platformda tartışmalara neden oldu. Bu duruma ilişkin daha fazla bilgi ve görüntü elde edildikçe, olayın detayları netlik kazanacak gibi görünüyor.

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