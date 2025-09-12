İsrail Ordusu: Suriye'de İran'a Bağlı 'Kudüs Gücü' Unsurları Yakalandı

İsrail ordusu, Suriye'de İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü unsurlarının yakalandığını ve sorgulanmak üzere İsrail'e nakledildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 14:20
Ordu, operasyonlarda yakalanan kişilerin sorgulanmak üzere İsrail'e nakledildiğini bildirdi

İsrail ordusu, son aylarda Suriye topraklarında düzenledikleri "operasyonlarda" İran Devrim Muhafızlarına bağlı bir grup "Kudüs Gücü" unsurunu yakaladığını iddia etti.

Ordudan yapılan açıklamada, "Son haftalarda Suriye topraklarında yürütülen bir dizi özel operasyon kapsamında İran’ın Kudüs Gücü’ne bağlı unsurlar yakalandı ve sorgulanmak üzere (İsrail’e) nakledildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu kişilerin "Kudüs Gücü’ne bağlı 840 birimi tarafından İsrail’e karşı operasyonlar düzenlemek üzere yönlendirildiği" iddia edildi. Söz konusu birim bünyesinde faaliyet gösteren Zidan et-Tavil ve Muhammed el-Kiryan isimli şahısların mart ve nisan aylarında Suriye topraklarında yakalandığı kaydedildi.

Yakalanan kişilerle yapılan soruşturmalarda bazılarının kim adına çalıştıklarını bilmediklerinin ortaya çıktığı, 840 Birimi için yapılan personel alımlarında çoğu kez gerçek amaçların gizlendiği ve bunun mali rüşvet yoluyla gerçekleştirildiği iddiasına yer verildi.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin 2024'te devrilmesinden hemen önce tüm İran askeri yapılanmalarının Suriye’den çekildiği iddia edilmişti.

