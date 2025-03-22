İsrail Ordusu: Yemen'den Atılan Balistik Füze Engellendi

İsrail, Yemen'den fırlatılan balistik füzeyi sınırlarına ulaşmadan düşürdüğünü açıkladı, Ben Gurion Havaalanı geçiçi olarak kapatıldı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 00:27
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 00:27
İsrail Ordusu: Yemen'den Atılan Balistik Füze Engellendi

İsrail, Yemen'den Fırlatılan Füzenin Hedef Alımını Engelledi

İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir balistik füzeyi hava savunma sistemleri aracılığıyla, ülke sınırlarına ulaşmadan engellediğini bildirdi.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatıldığı kaydedilen füzenin, ülke sınırlarına girmeden düşürüldüğü belirtildi. Saldırı sonucu İsrail'in orta kesimlerinde, Kudüs'te ve işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde sirenlerin devreye girdiği bildirildi.

İsrail acil yardım servisi olan Magen David Adom (Kızıl Davut Yıldızı) ise, füzeden dolayı herhangi bir can kaybı veya yaralanma vakası yaşanmadığını duyurdu.

Bununla birlikte, Kanal 12 televizyonu, saldırı nedeniyle Ben Gurion Havaalanı'nın kısa süreli olarak iniş ve kalkışlara kapatıldığını aktardı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze'de ateşkesi bozarak saldırılara yeniden başlayan İsrail'i salı gününden beri dördüncü kez hedef almış durumda.

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