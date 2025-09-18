İsrail ordusu: Yemen'den atılan balistik füze engellendi

Eilat'taki İHA isabeti ve Ben Gurion Havalimanı etkilenmesi

İsrail ordusu, akşam saatlerinde güneydeki Eilat'ta bir otele isabet eden İHA'nın ardından Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin engellendiğini ileri sürdü.

Ordu açıklamasında, füzenin fırlatılması nedeniyle birçok bölgede alarmların devreye girdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği öne sürüldü.

İsrail basını, füze nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nın iniş ve kalkışlara kısa süreli olarak kapatıldığını aktardı.

Öte yandan ordunun iddiasına göre, Yemen'den gönderilen bir başka İHA da hava savunma sistemleriyle düşürüldü.

Daha önce akşam saatlerinde Yemen'den fırlatılan bir İHA'nın Eilat'ta bir otele isabet ettiği, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilmişti.