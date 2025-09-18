İsrail Ordusu: Yemen'den Atılan Balistik Füze Engellendi

İsrail ordusu, Eilat'ta bir otele isabet eden İHA'nın ardından Yemen'den fırlatılan balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 20:59
İsrail Ordusu: Yemen'den Atılan Balistik Füze Engellendi

İsrail ordusu: Yemen'den atılan balistik füze engellendi

Eilat'taki İHA isabeti ve Ben Gurion Havalimanı etkilenmesi

İsrail ordusu, akşam saatlerinde güneydeki Eilat'ta bir otele isabet eden İHA'nın ardından Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin engellendiğini ileri sürdü.

Ordu açıklamasında, füzenin fırlatılması nedeniyle birçok bölgede alarmların devreye girdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği öne sürüldü.

İsrail basını, füze nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nın iniş ve kalkışlara kısa süreli olarak kapatıldığını aktardı.

Öte yandan ordunun iddiasına göre, Yemen'den gönderilen bir başka İHA da hava savunma sistemleriyle düşürüldü.

Daha önce akşam saatlerinde Yemen'den fırlatılan bir İHA'nın Eilat'ta bir otele isabet ettiği, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilmişti.

İLGİLİ HABERLER

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Gaziemir'de Mobilya Fabrikasında Yangın — Müdahale Sürüyor
2
Kırşehir'de Çift Evlerinde Silahla Öldürüldü: Zanlı Kırıkkale'de Yakalandı
3
İsrail Ordusu: Yemen'den Atılan Balistik Füze Engellendi
4
Kastamonu'da Yangın: Bir Konak Kullanılamaz Hale Geldi, Bir Ev Zarar Gördü
5
Kassam Tugayları'ndan Netanyahu'ya: Gazze'de Esirlerin Kaderi
6
Hizbullah Vekili Hasan Fadlallah: İsrail'e Karşı Artık Hiçbir Uluslararası Güvence Yok
7
Sinop Gerze'de 66 Yaşındaki Nurettin Uçar Evinde Ölü Bulundu

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)