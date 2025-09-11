İsrail Ordusu Yemen'den Atılan Füzeyi Hava Savunmasıyla Engelledi

Olayın Detayları

İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir füzenin hava savunma sistemlerince engellendiğini açıkladı.

İsrail Ordusundan yapılan yazılı açıklamada: "Ülkenin çeşitli bölgelerinde sirenlerin devreye girmesinin ardından Hava Kuvvetleri, Yemen'den fırlatılan bir füzeyi etkisiz hale getirdi."

Saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmezken, Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi) henüz bir açıklama yapmadı.

Dün akşam İsrail ordusunun, Yemen'in başkenti Sana ile Cevf kentine düzenlediği hava saldırısında 35 kişi hayatını kaybetmiş, 131 kişi yaralanmıştı.

Ordudan yapılan açıklamada, Sana ve Cevf bölgelerinde Husilere ait hedeflere saldırı düzenlendiği ve hedefler arasında askeri kamplar, Askeri Halkla İlişkiler Merkezi ve bir yakıt deposunun bulunduğu iddia edilmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarına misilleme olarak füzeler ve insansız hava araçlarıyla İsrail'e saldırılar düzenliyor ve İsrail'le bağlantılı gemileri hedef alıyor.