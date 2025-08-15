DOLAR
İsrail Ordusu Zeytun Mahallesi'ne Saldırıları Sürdürüyor — Gazze İşgali Kararıyla İlerleme

İsrail ordusu, Güvenlik Kabinesi'nin işgal kararı sonrası Gazze'nin Zeytun Mahallesi'ne 99. Tümen, Nahal Tugayı ve 7'inci Tugay birlikleriyle saldırılarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 23:36
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 23:36
İsrail ordusu Zeytun Mahallesi'ne saldırılarını yoğunlaştırdı

İsrail ordusu, Güvenlik Kabinesi'nin işgal kararı aldığı Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'ne yönelik saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu.

Saldırılar ve konuşlandırılan birlikler

Ordu açıklamasında, daha önce Gazze Şeridi’ni kuzey-güney olarak ikiye bölen Netzarim Koridorunda konuşlu 99. Tümen'in Zeytun Mahallesi'ne saldırılar düzenlemeye başladığı belirtildi. Açıklamada saldırıların Nahal Tugayı komutasındaki birlikler ve 7'inci Tugaya bağlı unsurlar tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada birliklerin "patlayıcı cihazları tespit etmek ve yer üstünde ve altında askeri altyapıyı yok etmek için çalıştığı" iddia edildi. Bölgedeki saldırılar sonucu daha önce yerinden edilmiş yaklaşık 1 milyon Filistinlinin bulunduğu Gazze kentinde geniş çaplı yıkım devam ediyor; ordunun hedef aldığı onlarca ev ve binlerce Filistinliye ilişkin haberler verildi.

Komuta, istihbarat ve onay süreci

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in, ordunun komuta kademesi ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet yetkilileriyle birlikte Gazze kentinin işgal planının ana hatlarını ele almak üzere bir araya geldiği, toplantıda 12 Ağustos'tan bu yana Zeytun Mahallesi'ne başlatılan saldırıların da değerlendirildiği bildirildi. Zamir'in, kabinenin işgali ana hatlarıyla 13 Ağustos'ta onayladığı aktarılmıştı.

İşgal kararı ve hükümetin hedefleri

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Buna karşın kabine öncesi basında yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yürütüleceği; işgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, ardından orta kesimdeki mülteci kamplarına yayılacağı belirtilmişti.

