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İsrail Ordusuna İHA Saldırısı: 4 Asker Hayatını Kaybetti, 58 Yaralı

Hizbullah'ın İsrail ordusuna düzenlediği İHA saldırısında 4 asker yaşamını yitirdi, 58 asker yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 01:23
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 01:23
İsrail Ordusuna İHA Saldırısı: 4 Asker Hayatını Kaybetti, 58 Yaralı

İsrail Ordusu'na Yönelik İHA Saldırısı

Hayfa'nın güneyinde bulunan bir askeri üs, Hizbullah tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısının hedefi oldu. İsrail ordusu, bu saldırıda 4 askerinin yaşamını yitirdiğini ve 58 askerinin yaralandığını açıkladı.

Ağır Yaralı Askerler

Yaralılardan 7'sinin durumunun kritik olduğu bildirildi. Yaralanan askerler, hastanelere sevk edilmişken, ailelerine de haber verildiği kaydedildi.

Olayla İlgili Detaylar ve Soruşturma

Ölen askerlerin kimlikleri ilerleyen zamanlarda açıklanacak. Olayın ardından başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtiliyor.

Hizbullah'ın Açıklaması

Hizbullah, gerçekleştirdiği saldırının amacının Gazze'deki Filistin halkına destek vermek ve Lübnan ile kendi topraklarını korumak olduğunu ifade etti. Ayrıca, Beyrut'a yönelik düzenlenen saldırılara karşılık vermek için Hayfa'daki Binyamina bölgesinde İsrail'in Glolani Tugayı'na bağlı eğitim üssünü hedef aldıklarını belirtti.

Saldırıya Yönelik Medyada Yer Alan Bilgiler

İsrail'in Yediot Ahranot gazetesinde, Hizbullah'ın gönderdiği İHA'nın radardan kaybolana kadar takip edildiği bilgisi yer aldı. İki İHA'nın deniz üzerinden gönderildiği vurgulandı.

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