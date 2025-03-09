İsrail Ordusunda Yeni Sözcü: Effie Defrin

İsrail Ordusu'nda Önemli Atama

İsrail ordusu, Effie Defrin'i ordu sözcüsü olarak atadı. Defrin, 5 Mart'ta göreve başlayan yeni İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir tarafından, iki gün önce görevden alınan Daniel Hagari'nin yerine getirildi.

Atama Süreci ve Onay

Defrin'in atama kararı, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından onaylandı. Defrin, geçmişte 2006 İsrail-Lübnan Savaşı'nda zırhlı tabur komutanı olarak görev yaparken ağır yaralanmıştı ve yeni görevinden önce İsrail ordusunun dış ilişkiler biriminin başında bulunuyordu.

Genelkurmay Başkanı Zamir'in Göreve Başlaması

İsrail'de 21 Ocak'ta istifa eden Herzi Halevi'nin yerine Genelkurmay Başkanı olarak atanan Eyal Zamir, 5 Mart'ta düzenlenen bir törenle göreve başlamıştı. Zamir, göreve başlamasından sadece iki gün sonra daha önceki sözcü Hagari'yi görevden alma kararı almıştı.