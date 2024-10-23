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İsrail Ordusundan Al Jazeera Gazetecilerine Hedef Gösterme

İsrail ordusu, Al Jazeera için çalışan gazetecileri Hamas ile ilişkilendirdi, 6 gazetecinin hedef alındığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 22:47
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 22:47
İsrail Ordusundan Al Jazeera Gazetecilerine Hedef Gösterme

İsrail Ordusu'ndan Al Jazeera Gazetecilerine Yönelik İddialar

İsrail ordusu, Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera için çalışan 6 gazeteciyi hedef göstererek, onları Hamas ve İslami Cihat Hareketi ile ilişkilendirdi. Bu gazetecilerin terörist olarak nitelendirildiği ifadeler, ordunun Gazze'de ele geçirdiğini öne sürdüğü belgelerle desteklendi.

Gazetecilerin İddia Edilen Bağlantıları

Açıklamalara göre, bu 6 basın mensubunun, Hamas ve İslami Cihat'ın askeri kanadıyla ilişkili olduğunu kanıtlayan bir dizi belgede bulunduğu öne sürüldü. Gazetecilerin, Gazze Şeridi'nde Hamas propagandasını yaymada aktif olarak görev aldıkları iddia ediliyor.

Hayatını Kaybeden Gazeteciler

Hedef gösterilen gazeteciler arasında, İsmail el-Gul isimli muhabirin de bulunduğu, onun İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde yürüttüğü bir saldırı sırasında hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ayrıca, evi bombalanan Enes El-Şerif de bu liste içerisinde yer alıyor.

Gazetecilerin Güvenliği ve Al Jazeera'nın Durumu

Gazetecileri Koruma Komitesine (CPJ) göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sırasında en az 128 gazeteci yaşamını yitirdi. Bu durum, bölgede gazetecilik faaliyetlerinin tehlikelerini gözler önüne seriyor.

Al Jazeera'nın Faaliyetleri Üzerine Yasal Düzenlemeler

5 Mayıs 2023 tarihinde yapılan bir açıklamada, İsrail Başbakanlığı Basın Ofisi, Al Jazeera'nın İsrail'deki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu. İletişim Bakanı Shlomo Karhi tarafından sunulan bu teklif, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda oy birliğiyle kabul edildi. Bu çerçevede, Al Jazeera'nın faaliyetleri sonlandırıldı, ofisleri kapatıldı ve yayınları durduruldu.

İsrail makamları ayrıca, Al Jazeera'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'teki geçici ofisini basarak, buradaki tüm ekipmanlarına da el koydu.

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