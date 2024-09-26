İsrail Ordusundan Beyrut'a Hava Saldırısı: 2 Ölü, 15 Yaralı

İsrail Ordusunun Beyrut'a Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında ilk bilgilere göre iki kişinin ölümüne ve on beş kişinin yaralanmasına neden oldu.

Saldırının Detayları

Beyrut'un güneyinde yer alan Dahiye bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda, Hizbullah tarafından kontrol edilen alana üç füze atıldığı bildiriliyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

İsrail Ordusu Açıklama Yaptı

İsrail ordusunun resmi açıklamasında, “İsrail ordusu şu an Beyrut’a saldırılar düzenliyor” ifadesi yer aldı. Ayrıca, İsrail ordu radyosu saldırının, Hizbullah'ın silahlı insansız hava aracı (SİHA) biriminden sorumlu komutanı hedef aldığını öne sürdü.

Önceki Saldırılar ve Son Gelişmeler

Yapılan bu saldırı, son bir hafta içinde Beyrut’un Dahiye mahallesine yapılan dördüncü hava saldırısı olarak kayıtlara geçti. Sosyal medya üzerinden ise saldırıda zarar gören yapıya ait görüntüler paylaşıldı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, saldırının yoğun bir cadde üzerinde bulunan on katlı bir apartman dairesine hedef alındığını belirtti. İsrail devlet televizyonu KAN ise saldırıda F-35 savaş uçağının kullanıldığını açıkladı.