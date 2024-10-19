İsrail Ordusundan Gazze'deki BM Okuluna Saldırı

İsrail Ordusu, Gazze'deki Ebu Hüseyin Okulunu Bombaladı

İsrail ordusu, Gazze kenti içerisinde yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Ebu Hüseyin Okulu'nu tekrar bombardımanla hedef aldı. Bu saldırı sonucunda büyük bir yangın meydana geldi.

Saldırı ve Yangın

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, Cibaliya Mülteci Kampı bölgesinde bulunan Birleşmiş Milletler'in UNRWA (Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) tarafından işletilen bu okulu bombaladı. Saldırı sonucunda hem ölümler yaşandı hem de yaralanmalar meydana geldi.

Yangını Söndürme Çabaları

Okulda barınmak zorunda kalan yüzlerce kişi, sivil savunma ekiplerine acil olarak yangını söndürmeleri için yardım çağrısında bulundu.

Önceki Bombalama ve Genel Hasar Durumu

Ayrıca, aynı gün içerisinde İsrail savaş uçakları, Gazze'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerleşim yerlerine de saldırarak Esma okulunu vurmuştu. Bu okul, sadece iki gün önce de benzer bir saldırıyla hedef alınmıştı.

Ölü ve Yaralı Sayısı

Önceki saldırılarla birlikte, 17 Ekim'de Ebu Hüseyin Okulu'na yapılan bombardıman sonrası en az 28 Filistinli, aralarında kadınlar ve çocuklar da bulunmak üzere, hayatını kaybetmişti; 160 kişi ise yaralanmıştı. Aynı zamanda, 7 Ekim'den itibaren düzenlenen saldırılar neticesinde yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 519 Filistinli yaşamını yitirirken, toplamda 99 bin 637 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce insanın olduğu ve kamuya ait sağlık kuruluşları ve eğitim tesislerinin de hedef alındığı bilgileri geliyor, bu durum sivil altyapının ağır bir şekilde tahrip olduğuna işaret ediyor.