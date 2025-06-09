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İsrail Ordusundan Gazze Şeridi'nde Sürgün Tehdidi

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki 10 bölge için sürgün emri yayımladı. 4 bin 603 Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 16:06
İsrail Ordusundan Gazze Şeridi'nde Sürgün Tehdidi

İsrail Ordusundan Gazze'de Sürgün Tehdidi

İsrail ordusu, Gazze Şeridinin kuzeyindeki on bölge için saldırı tehdidinde bulunarak burada yaşayan Filistinlilere sürgün emri duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabı üzerinden Gazze Şeridi'nin belirli bölümlerinin numaralandırıldığı ve "yasak bölgeler" olarak işaretlendiği bir harita paylaştı.

Söz konusu emrin Cibaliya, Cibaliya Mülteci Kampı, El-Belde el-Kadime, En-Nahda, Er-Ravda, Es-Selam, En-Nur, Et-Tuffah, Ed-Derac ve Tel el-Zater mahallelerinde yaşayanları hedef aldığını belirten Adraee, bu bölgelerde şiddetli çatışmaların yaşandığını vurguladı.

Adraee, Filistinlilerin "güvenlik amacıyla" belirtilen bölgeleri boşaltmalarını ve Gazze kentinin güvenli bölgelerine yönelmelerini talep etti. Bunun yanı sıra, bölgenin "tehlikeli bir çatışma" alanı olduğunu ifade etti ve geri dönüşün risk taşıdığını öne sürdü.

Ateşkesin Sonrası Şiddetli Saldırılar

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren geçici ateşkesin ardından, 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına tekrar başladı. İlk saldırılardan itibaren 4 bin 603 Filistinli, çoğunluğunu yaşlılar, kadınlar ve çocuklar oluşturmak üzere hayatını kaybetti; 14 bin 186 kişi yaralandı.

7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda Gazze Şeridi’nde ölen Filistinlilerin sayısı 54 bin 880’e, yaralı sayısı 126 bin 227’ye yükseldi.

Gazze’nin Kalıcı İşgali Planı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletme ve kalıcı hale getirme planlarını uygulamaya geçirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bölgede Gazze'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu. Plana göre, Filistinlilerin Gazze'nin güneyine "toplama kamplarına" sürüleceği ve burada only "hayatta kalmaları için" insani yardım yapılacağı belirtildi.

İsrailli yetkililer, Gazze’de sağlam kalan her şeyi yok etmeyi ve Filistinlileri önce güneye, daha sonra başka ülkelere göndermeyi hedeflediklerini ifade ettiler.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 10 bölge için saldırı tehdidinde bulunarak buradaki...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 10 bölge için saldırı tehdidinde bulunarak buradaki Filistinliler için sürgün emri yayımladı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından Gazze Şeridi'nin numaralandırılmış küçük bloklara bölündüğü ve "yasak bölgelerin" kırmızı renkle işaretlendiği bir harita paylaştı. Adraee, sürgün emrinin Cibaliya, Cibaliya Mülteci Kampı, El-Belde el-Kadime, En-Nahda, Er-Ravda, Es-Selam, En-Nur, Et-Tuffah, Ed-Derac ve Tel el-Zater mahallelerinde bulunanlara yönelik olduğunu belirtti. Cibaliya bölgesindeki Filistinliler, yanlarına alabildikleri eşyalarla at arabalarıyla, yaya ya da araçlarla Gazze kent merkezine doğru yola çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 10 bölge için saldırı tehdidinde bulunarak buradaki...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 10 bölge için saldırı tehdidinde bulunarak buradaki Filistinliler için sürgün emri yayımladı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından Gazze Şeridi'nin numaralandırılmış küçük bloklara bölündüğü ve "yasak bölgelerin" kırmızı renkle işaretlendiği bir harita paylaştı. Adraee, sürgün emrinin Cibaliya, Cibaliya Mülteci Kampı, El-Belde el-Kadime, En-Nahda, Er-Ravda, Es-Selam, En-Nur, Et-Tuffah, Ed-Derac ve Tel el-Zater mahallelerinde bulunanlara yönelik olduğunu belirtti. Cibaliya bölgesindeki Filistinliler, yanlarına alabildikleri eşyalarla at arabalarıyla, yaya ya da araçlarla Gazze kent merkezine doğru yola çıktı.

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