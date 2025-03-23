İsrail Ordusundan Lübnan'da Saldırı: 1 Ölü

İsrail ordusunun Lübnan'da yaptığı İHA saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 13:16
İsrail Ordusundan Lübnan'da Saldırı: 1 Ölü

İsrail Ordusunun Lübnan'a Düzenlediği Saldırıda Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde, Ayta eş-Şab beldesinde bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail ordusu, bu saldırıyı insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdi.

Saldırıda, İHA’dan atılan lazer güdümlü füzelerle hedef alınan otomobilde birkaç kişinin yaralandığı bildirildi. Yerel basın kaynakları, gâinatta Ayta eş-Şab beldesinde yaşanan olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

İHA'ların Sıklıkla Uçuşta Olduğu Bildirildi

İsrail ordusuna ait İHA'lar sabah saatlerinden itibaren başkent Beyrut üzerinde çeşitli aralıklarla uçuşlarını sürdürmektedir. Ayrıca, Lübnan'ın güneyinde bulunan Sur ve Nebatiye kentleri ile doğudaki Baalbek bölgesinde de İHA'ların yoğun uçuş yaptığı gözlemlenmektedir.

Dünkü Saldırılar ve Sonuçları

Dün İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine yönelik 3 füze atıldığını açıklamış, bu füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini belirtmişti. Buna karşılık, Lübnan'da Hizbullah'a ait birçok roket rampası ve bir komuta merkezi hedef alındı. Akşam saatlerinde, Hizbullah'a ait komuta merkezleri, altyapı tesisleri ve bir silah deposunun bombalandığı iddia edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dünkü saldırılar sonucunda 7 kişinin öldüğünü, 40 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ateşkes Anlaşması ve İhlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024 tarihinde imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail ordusunun bu anlaşmayı sık sık ihlal ettiği bildirilmektedir. Lübnan makamları, ateşkesin sağlanmasından sonra İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda yaklaşık 100 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 300’ü aşkın kişinin yaralandığını açıklamaktadır.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında, İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen, sınır hattındaki belirli beldelere girdiği ve Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi gibi bölgelerde varlığını sürdürdüğü bildirilmektedir.

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