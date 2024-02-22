İsrail ordusundan yeni saldırı: Bu kez hedef Lübnan'ın güneyi oldu

Hizbullah’ın mevzilerine yönelik olduğunu iddia eden İsrail ordusu, Harun er-Ras’taki bir binayı ve Kfar Kila ile Hiyam’daki noktaları savaş uçaklarıyla vurduğunu açıkladı.

Roketlerin isabet ettiği Kiryat Shimona ve Kfar Yuval’daki İsrail’in kuzeyi ile Cibbeyn’deki Lübnan’ın güneyi, topçu saldırısına maruz kaldı.

Lübnan’ın güneyiyle İsrail’in kuzeyi arasındaki çatışmada, bir füzenin Kfar Yuval’ı vurduğu ve yangın çıkardığı İsrail medyasında yer aldı. Yangına itfaiyenin müdahale ettiği ve ölü olmadığı belirtildi.

İSRAİL GÜÇLERİNİN SALDIRISINDA LÜBNAN'DA 6 SİVİL 11 ASKER ÖLDÜ

8 Ekim 2023’te başlayan İsrail-Hizbullah çatışmasında, 206 Hizbullah, 11 Emel, 12 Filistin İslami Cihad ve 12 Hamas üyesi ile 43 sivil, 1 asker ve 2 güvenlik personeli Lübnanlı, 6 sivil ve 11 asker İsrailli yaşamını yitirdi.