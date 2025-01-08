DOLAR
35,33 0%
EURO
36,59 -0,06%
ALTIN
3.008,38 -0,02%
BITCOIN
3.417.736,78 -0,03%

İsrail Ordusunun Batı Şeria Baskınında Yaralanan Filistinli Sayısı 4'e Yükseldi

El Halil'deki baskında yaralanan Filistinli sayısı 4'e çıktı. Saldırıda artış dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 03:58
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 03:58
İsrail Ordusunun Batı Şeria Baskınında Yaralanan Filistinli Sayısı 4'e Yükseldi

İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Baskınında Yaralanan Filistinli Sayısı 4'e Yükseldi

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kentine düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli sayısının 4'e çıktığı bildirildi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, El Halil'in güneyindeki Fevvar Mülteci Kampı'na yapılan baskın sırasında yaralananların sayısının artması, bölgedeki gerginliği daha da derinleştiriyor.

Olayın Ayrıntıları

Önceki gün yapılan baskında, 2 Filistinli yaralanmıştı. Ancak son gelişmelerle birlikte, yaralı sayısının 4'e yükseldiği kaydedildi.

Gözaltı ve Saldırılardaki Artış

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırıların ardından, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de çatışmalar ve baskınlar önemli derecede artış gösterdi. Bu süreçte, İsrail askerleri ile bölgedeki yerleşimcilerin saldırılarında 167’si çocuk, toplamda 843 Filistinli hayatını kaybetmiş durumda.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu durum, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ederken, bölgedeki gerginlik de sürmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem Perrakende Oldu
2
İsrail Ordusunun Batı Şeria Baskınında Yaralanan Filistinli Sayısı 4'e Yükseldi
3
Almanya'da Şirket Binasında Silahlı Saldırı: 2 Ölü
4
İzmir'de Su Birikintisi Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
5
Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayınlandı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölücü Örgüt Açıklaması
7
İsveç'te Suriyeliler, Baas Rejiminin Çöküşünü Kutladı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı