İsrail Ordusunun Batı Şeria Baskınında Yaralanan Filistinli Sayısı 4'e Yükseldi

İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Baskınında Yaralanan Filistinli Sayısı 4'e Yükseldi

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kentine düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli sayısının 4'e çıktığı bildirildi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, El Halil'in güneyindeki Fevvar Mülteci Kampı'na yapılan baskın sırasında yaralananların sayısının artması, bölgedeki gerginliği daha da derinleştiriyor.

Olayın Ayrıntıları

Önceki gün yapılan baskında, 2 Filistinli yaralanmıştı. Ancak son gelişmelerle birlikte, yaralı sayısının 4'e yükseldiği kaydedildi.

Gözaltı ve Saldırılardaki Artış

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırıların ardından, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de çatışmalar ve baskınlar önemli derecede artış gösterdi. Bu süreçte, İsrail askerleri ile bölgedeki yerleşimcilerin saldırılarında 167’si çocuk, toplamda 843 Filistinli hayatını kaybetmiş durumda.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu durum, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ederken, bölgedeki gerginlik de sürmektedir.