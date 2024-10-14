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İsrail Ordusunun Canlı Kalkan Uygulaması: Filistinli Sivillerin Yaşamı Tehlikede

İsrail ordusu, Gazze'deki askeri operasyonlar sırasında alıkoyduğu sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 19:53
İsrail Ordusunun Canlı Kalkan Uygulaması: Filistinli Sivillerin Yaşamı Tehlikede

İsrail Ordusunun Kontrolü Altındaki Filistinli Siviller

Gazze'de, İsrail ordusunun alıkoyduğu Filistinli sivilleri, askeri operasyonlarda canlı kalkan olarak kullandığı iddia ediliyor. The New York Times (NYT) gazetesinin elde ettiği bilgilere göre, İsrail askerleri, bu sivilleri, olası tehlikeli bölgelerde keşif yapmaları için zorla öncü olarak göndermekte.

Gazze'deki Tükeniş: 7 Ekim'den Beri Devam Eden Saldırılar

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden saldırılar sırasında, İsrail askerleri ve istihbarat mensuplarının en az 11 timinin Gazze'nin 5 farklı kenti üzerinde bu şekilde hareket ettiği ortaya çıkmış durumda. Hamas unsurlarının var olduğu düşünülen yerler, sivil insanlarla keşfedilmeye çalışılmakta.

İsrailli Askerlerin İtirafları

NYT'ye verdiği demeçte, bu uygulamayı gözlemleyen ya da bizzat uygulayan 7 İsrailli asker, bunun rutin ve organize bir uygulama haline geldiğini açıkladı. "Alıkonulan Filistinli siviller, üst düzey askeri yetkililerin bilgisi dahilinde, ciddi bir lojistik destekle kullanılmakta," dediler.

Gazzeli Gençten Şok Açıklama

Gazzeli 17 yaşındaki Muhammed Şubeyr, İsrail askerlerinin kendisini 10 gün boyunca canlı kalkan olarak kullandığını ifade etti. "Askerler beni bir köpek gibi bubi tuzaklı bir daireye gönderdiler," diyerek yaşadıklarını aktardı.

Ayrıca, bazı askerler, kendi üstlerinin sivillerin rakip gruplara ait olduğunu iddia ederek kendilerini bu uygulamayı meşrulaştırmaya çalıştıklarını vurguladı. Eski Askeri İstihbarat Şefi Tümgeneral Tamir Hayman, bu uygulamanın Gazze'deki ordu tarafından kullanıldığını doğruladı.

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