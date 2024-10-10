İsrail Ordusunun Deyr el-Belah'ta Saldırısı: 20 Filistinli Hayatını Kaybetti

Deyr el-Belah'ta Acı Olay

İsrail ordusunun, Gazze'nin Deyr el-Belah bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Rufeyde Okulu'na gerçekleştirdiği saldırıda, ne yazık ki 20 Filistinli hayatını kaybetti.

Yaralıların Durumu

Yaralı olan birçok kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından bölgedeki gerginlik daha da arttı.

Uluslararası Tepkiler

Saldırıya yönelik uluslararası çeşitli insan hakları kuruluşları ve devletlerden tepkiler gelmeye devam ediyor. Bu tür olayların durdurulması için çağrılar yapılıyor.

Sonuç

Deyr el-Belah'ta yaşanan bu saldırı, bölgede devam eden çatışmaların ne denli yıkıcı olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.