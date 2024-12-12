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İsrail Ordusunun Gazze'de Hastaneye Giden Doktoru Vurması Tepki Çekti

Gazze'de hastaneye giden doktor Said Cevde, İsrail askerleri tarafından başından vurularak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 16:13
İsrail Ordusunun Gazze'de Hastaneye Giden Doktoru Vurması Tepki Çekti

İsrail Ordusu, Gazze'de Sağlık Çalışanlarını Hedef Alıyor

İsrail güçlerinin soykırımı sürerken, Gazze Şeridi'nde bir sağlık çalışanının daha hayatı kaybedildi. Ortopedi doktoru Said Cevde, hastaneye giderken İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldü.

Gazze’nin Sağlık Durumu Krizle Karşı Karşıya

Gazze'deki El Avde Hastanesi yetkilileri, doktor Cevde'nin hastaneye gittiği sırada başından vurulduğunu bildirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana 1057 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Hastaneler ve Sağlık Merkezlerine Saldırılar Artıyor

Gazze hükümetinin Medya Ofisi, bu süreçte 34 hastane ve 80 sağlık merkezi gibi kritik sağlık yapılarının hizmet dışı bırakıldığını, 162 sağlık kuruluşu ve 135 ambulansa saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Can Kaybı ve Yıkım Sayıları Artıyor

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda, 44 bin 835 kişi yaşamını yitirdi; yaralı sayısının ise 106 bin 356 olduğu bildirilmektedir. Ayrıca, enkaz altında hala binlerce insan olduğu, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınarak sivil altyapının tahrip edildiği kaydedilmiştir.

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