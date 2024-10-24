İsrail Ordusunun Gazze'deki 'Güvenli Koridor' İddiası ve Gerçekler

İsrail Ordusu, Gazze'nin Kuzeyinde 'Güvenli Koridor' İddiasını Kullanıyor

Filistinli Yaser Hamed: "Ailem ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki diğer binlerce aile, günlerdir İsrail'in yer değiştirme emirlerini reddetti; ta ki bu...

Gerçekler ve Korkular

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinden göçe zorladığı Filistinliler için belirlediği ve 'güvenli' diye adlandırdığı koridorlar, korku, ölüm ve tehlike dolu bir tuzak haline geldi.

İsrail, 18 gün boyunca Gazze'nin kuzeyinden güneyine uzanan bu koridorları, kadın ve çocukların da dahil olduğu Filistinlilerin hedef alındığı bir tuzağa dönüştürdü.

Filistinliler, soykırımın başladığı ekim ayından bu yana yiyecek ve su kaynaklarının kesilmesine rağmen Gazze'ye göç etmeyi tercih etti.

Yerinden Edilenlerin Acı Hikayeleri

Cibaliya Mülteci Kampı'ndan yerinden edilen Yaser Hamed, 11 kişilik ailesiyle uzun bir mesafeyi yürüyerek kat etti. Hamed, "Ailem ve Gazze'nin kuzeyindeki diğer binlerce aile, İsrail'in yer değiştirme emirlerine başta direnç gösterdik, ancak sonunda zorla çıkarıldık" diye belirtti.

Hamed, İsrail ordusunun kendilerine "güvenlik" konusunda yanlış bilgi verdiğini ve bölgeyi terk etmeleri talimatını verdikten kısa bir süre sonra Filistinlilere yönelik saldırıların yapıldığını ifade etti.

"Şehitler arasında oğlum Ahmed de var" diyen Hamed, ölülerini ardında bırakmak zorunda kaldıklarını ve yol boyunca duyduğu acıyı dile getirdi.

Şettat Ailesinin Korkunç Deneyimi

Şettat ailesi de yerinden edilme yolculuğu sırasında yapılan topçu saldırısı sonucunda üç çocuğunun yaralandığını aktardı. Anne Esmahan Şettat, "Yürüdüğümüz yerden metrelerce uzağa düşen top mermisi sonucu çocuklarım hafif yaralandı" şeklinde konuştu.

Şettat, bu durumun, Filistinlileri hedef alarak öldürmeyi amaçlayan bir aldatma planı olduğunu vurgulayarak uluslararası topluma İsrail'in saldırılarına karşı harekete geçme çağrısında bulundu.

Can Kaybı ve Yaralı Sayıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 42 bin 847 Filistinli hayatını kaybetti. Bu ölümler arasında 17 binden fazla çocuk ve 11 bin 378 kadın da bulunuyor. Ayrıca, 100 bin 544 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

Gazze'deki hastaneler ve eğitim kurumlarının hedef alınması, sivil altyapının da tahrip edilmesine yol açmıştır. Bu durum, halkın yaşam standartlarını daha da kötüleştirirken, uluslararası toplumda ciddi bir endişeye sebep olmaktadır.