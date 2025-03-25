İsrail Ordusunun Gazze'deki Hastane Yıkımına Soruşturma Açıldı

İsrail ordusunun Gazze'deki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni keyfi olarak yıktığı belgelendi. Tuğgeneral Vach hakkında soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 23:35
İsrail Ordusunun Gazze'deki Hastane Yıkımına Soruşturma Açıldı

İsrail Ordusunun Gazze'deki Hastane Yıkımına Soruşturma Açıldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni patlatmasının ardından, bu eylemin keyfi bir karar olduğunu doğruladı. Haaretz gazetesinin haberine göre, 252'nci Tümen Komutanı Tuğgeneral Yehuda Vach hakkında, "yetkilendirme olmadan binanın yıkılmasını" emrettiği gerekçesiyle resmi bir soruşturma başlatıldı. Bu durum, İsrail'in sivil altyapıyı hedef alan stratejisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Geçmişte Dayatılan Benzer Talimatlar

Tuğgeneral Vach, Gazze bölgesinde hastanelerin yıkımını emreden ilk komutan değil. Gazze Tümeni Komutanı Barak Hiram da daha önce benzer bir talimat vermişti. El-İsra Üniversitesi'nin yıkımında, sivil yaşam alanlarının hedef alındığı ortaya çıkmıştı.

Birleşmiş Milletlerin Açıklamaları

Birleşmiş Milletler, yayımladığı raporlarla Gazze'deki hastaneleri ve çevresindeki saldırıları, "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirdi. BM, bu saldırıların sivil halka karşı yaygın veya sistematik bir gerçekleştiğini vurguladı.

Hastanenin Askeri Kullanımı

İsrail ordusunun, 21 Mart tarihinde hastaneyi "Hamas'ın askeri amaçla kullandığı" gerekçesiyle yıktığı bildirildi. 7 Ekim 2023 sonrası Gazze'deki saldırılar sırasında, hastanenin askeri amaçlarla kullanıldığı ve etrafında çok sayıda askeri araç olduğu tespit edildi. Ayrıca, İsrail askerlerinin hastane içerisindeki tıbbi ekipmanları tahrip ettiği görüntüleri sosyal medyada tepki topladı.

Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi Hakkında

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından 2011-2017 yılları arasında inşa edilen Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi, 33 bin 400 metrekarelik kapalı alanda 4 ameliyathane ve 180 odadan oluşuyordu. 15 ay süren İsrail saldırıları sonrası yapı sağlam kalsa da, içindeki tıbbi ekipman büyük zarar gördü.

Faaliyet Gösteren Hastaneler ve Endişe Verici Veriler

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, Gazze'deki 36 hastaneden sadece 18'i şu an işlemekte. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise, Gazze'deki sağlık sisteminin sistematik saldırılara uğradığını belirterek, sadece bir yıl içinde 27 hastane ve 12 sağlık merkezi üzerinde 136 bombardıman gerçekleştiğine dikkat çekti.

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