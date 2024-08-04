İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırıları

İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi bahçesinde çadırda kalan Filistinlileri hedef aldı. Yerel kaynaklardan gelen bilgilere göre, bu saldırıda en az 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Sosyal Medyada Paylaşılan Görüntüler

Saldırıya ait sosyal medya paylaşımlarında, hastane bahçesindeki çadırların alev aldığı ve yaralıların kurtarılma çabalarının görüntüleri yer aldı. Özellikle, bu tür çirkin eylemlerin sivil halka yönelik etkileri büyük bir kaygı yaratıyor.

Ev Hedefleri ve Diğer Saldırılar

İsrail ordusu, Deyr el-Belah'taki el-Hasenat ailesine ait evi bombalayarak 3 kişinin ölümüne ve birçok kişinin yaralanmasına neden oldu. Ayrıca, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Amudi ailesinin evi de hedef alındı; burada da en az 8 kişi hayatını kaybetti ve 8 kişi yaralandı.

Can Kayıpları ve İnsani Kriz

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 39 bin 550 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu sayının 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın. Ayrıca, 91 bin 280 kişi de yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce insanın bulunduğu bildirilirken, hastane ve eğitim kurumları gibi sivillerin sığındığı yerler hedef alınarak insani bir kriz daha da derinleşiyor.