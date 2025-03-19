İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Hava saldırıları ateşkesin sona ermesiyle yeniden başladı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 17:02
İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'de Saldırı Başlattı

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bir araca yönelik düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin haber ajansı WAFA'nın verdiği bilgiye göre, saldırı, Refah'ın kuzeyindeki Misbah bölgesinde, Şehitler Caddesi'nde gerçekleştirildi.

Diğer Saldırılar ve Son Gelişmeler

Ayrıca, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin doğusunda, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı et-Tuffah Spor Kulübü'ne 2 füze attığı bildirildi. Bu saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

Ateşkesi Bozan Saldırılar Bağlamında Durum

19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırılarına yeniden başladı. 18 Mart itibarıyla sürdürülen hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 436 kişi yaşamını yitirdi, 678 Filistinli yaralandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın direktifleri doğrultusunda başlatıldığını bildirdi. Hamas, bu durumu “ateşkese uymamak” ve Filistin halkına karşı soykırımın yeniden başlaması olarak nitelendirdi.

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini, esirleri geri getirmeyi bahane ederek savaşı yeniden başlatmakla suçladı ve bu durumu “tam bir aldatmaca” olarak değerlendirerek protesto etti. İsrail'deki muhalefet partileri de, Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden almasının ardından tartışmalı siyasi adımların gölgesinde bu saldırıların başladığına dikkat çekti.

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