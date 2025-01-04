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İsrail Ordusunun Gazze Saldırıları: 490 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son iki haftada 490 Filistinli yaşamını yitirdi, 1283 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 12:53
İsrail Ordusunun Gazze Saldırıları: 490 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'ye Saldırdı

Gün geçtikçe artan çatışmaların gölgesinde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sürdürüyor. Son iki haftalık süreç içerisinde, bu saldırılar sonucunda 490 Filistinli hayatını kaybederken, 1283 kişi de yaralanmış durumda.

Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Artıyor

Filistin'in insani krizle boğuştuğu bu dönemde, saldırılarda kaydedilen can kaybı sayısı her geçen gün artıyor. Yerel sağlık kaynakları bu durumu doğrularken, yaralıların da durumu ciddiyetini koruyor.

Uluslararası Tepkiler

Yaşanan bu olaylar, dünya genelinde çeşitli tepkilere yol açarken, insani yardım kuruluşları durumu yakından izliyor. Savaş ve çatışmalar yüzünden kayıpların artması, bölgede barış arayışlarını daha da zorlaştırıyor.

Toplumlar, bu olayların sona ermesi ve barış ortamının sağlanması için çözüm yolları aramakta. İsrail ve Filistin arasındaki gerilim, bölgenin siyasi dinamiklerini etkilemeye devam ediyor.

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