İsrail Ordusunun Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 20 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirilen hava saldırıları sırasında 20 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar, sabahın ilk saatlerine kadar çeşitli bölgelerde devam etti.

Özellikle Han Yunus bölgesindeki saldırılarda, El-İnşasi ailesinin çadırına düzenlenen saldırıda 5 kişi, Deyb ailesinin çadırında ise 2 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, En-Nas Caddesi'ne yapılan bir saldırıda 1 Filistinli daha öldü.

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, Absan el-Kebira beldesinde bir eve düzenlenen saldırıda da yaralananlar oldu. Orta kesimdeki El-Bureyc Mülteci Kampı'na yönelik saldırıda ise Eburrus ailesine ait ev hedef alındı ve en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentindeki Es-Sabra Mahallesi'ne yönelik saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirirken, Zeytun Mahallesi'nde El-Faruk Camisi yakınlarındaki evlere düzenlenen saldırılar sonucunda çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı itibarıyla şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.