İsrail Ordusunun Gazze'ye Hava Saldırısında 1 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli gencin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 21:16
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 21:16
İsrail Ordusunun Gazze'ye Hava Saldırısında 1 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği bir saldırıda 1 Filistinli gencin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail'e ait İHA, Gazze kenti ez-Zeytun Mahallesi'ndeki Kuveyt Kavşağı yakınlarında bir genci hedef aldı. Olay yerinde ağır yaralanan genç, tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.

Girişimden sonra, sağlık kaynakları, hedef alınan gencin cenazesinin El-Ehli Baptist Hastanesine götürüldüğünü bildirdi.

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Hükümeti, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği ocak ayından bu yana İsrail'in Gazze'de 150'yi aşkın Filistinliyi öldürdüğünü ifade etti.

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