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İsrail Ordusunun Lübnan'a Hava Saldırısı: 4 Ölü, 5 Yaralı

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Saldırı sonrası geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 19:29
İsrail Ordusunun Lübnan'a Hava Saldırısı: 4 Ölü, 5 Yaralı

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırısında Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güney kesiminde gerçekleştirdiği hava saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı bildirilmiştir.

Saldırının Detayları

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın verdiği bilgilere göre, İsrail'e ait hava araçları, Lübnan sınırındaki Şemaa beldesinde bulunan bir evi hedef aldı. Saldırı sonucunda, söz konusu ev tamamen yıkıldı ve o evde yaşayan Suriyeli bir aile büyük bir trajedi yaşadı.

Yetkililerden Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında yaşamını yitirenlerin Suriye uyruklu siviller olduğunu ve yaralananların 5 Lübnanlı vatandaş olduğunu bildirdi. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, sivil savunma ekipleri de enkaz altında kalmış olabilecek kişiler için arama kurtarma çalışmalarına hızla başladı.

Bölgedeki Gelişmelerin Takibi

Olayla ilgili olarak bölgedeki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerekmektedir, zira sivil yaraları derinleşmekte ve insani durum giderek kötüleşmektedir.

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