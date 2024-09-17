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İsrail Ordusunun Lübnan'a Saldırısı: 3 Ölü, 2 Yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 15:35
İsrail Ordusunun Lübnan'a Saldırısı: 3 Ölü, 2 Yaralı

İsrail Ordusunun Saldırısı Sonrası Gelişmeler

İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyindeki Blida beldesine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Bu saldırı, bölgedeki gerginliği daha da artırdı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın Açıklaması

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Blida beldesine yönelik saldırıda 3 kişinin öldüğünü ve 2 kişinin yaralandığını belirtti. Olayın ardından bölge halkı tedirgin oldu.

Hava Saldırıları Devam Ediyor

Bölgedeki NNA ajansı tarafından aktarılan habere göre; İsrail’e ait insansız hava araçları, Deyr Siryan beldesinin çevresindeki Litani Nehrini hedef aldı. Ayrıca, ülkenin güneyindeki Alma eş-Şaab ve Yarin beldeleri de İsrail topçuları tarafından vuruldu.

Hizbullah'tan Karşılık Açıklaması

Hizbullah Hareketi, saldırıya karşılık verildiğini duyurarak, İsrail'in kuzeyindeki 3 askeri hedefin uygun silahlarla vurulduğunu belirtti. Açıklamada, Al-Manara bölgesinde askerî binaların ve Al-Abbad askeri mevzi çevresinin füzelerle hedef alındığı ifade edildi.

Bölgedeki askeri hareketlilik ve gerginliğin artması uluslararası kamuoyunun dikkatini çekiyor.

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