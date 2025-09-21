İsrail Polisi Filistinli Eski Milletvekili Hanin Zuabi'yi Gözaltına Aldı

İsrail Meclisi'nin (Knesset) Filistinli eski milletvekili Hanin Zuabi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen bir konferanstaki konuşması nedeniyle evinde gözaltına alındı.

Polis ve yayın kuruluşu açıklamaları

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Zuabi'nin Viyana'daki konuşmasından gelen şikayetler sonucunda yetkililer girişimde bulundu. Polis, Zuabi'nin ifadelerinin bazı kişilerce 'terörle ilişkilendirilerek' değerlendirilmesi üzerine soruşturma başlattıklarını bildirdi.

Avukatından tepki: Gözaltı hukuksuz

Zuabi'nin avukatı Hasan Cebarin, müvekkilinin sabah saatlerinde evini basan 6 polis tarafından gözaltına alındığını belirtti. Cebarin, böyle bir durumda müvekkilin önceden sorgu çağrısı alması gerektiğini söyleyerek gözaltının hukuksuz olduğunu vurguladı ve söz konusu konuşmanın yeni olmadığını, geçen yıl yapıldığını ifade etti.

Gözaltı gerekçesi: Şikayetler ve suçlamalar

Polis açıklamasında, Zuabi'nin Viyana'daki 'Filistin Konferansı'nda Hamas hakkında söylediği sözler ile 'Tüm Filistinliler, İsrail işgaline karşı çıkmalı' şeklindeki ifadeleri nedeniyle çok sayıda şikayet aldığı kaydedildi. Açıklamada, Zuabi'nin kullandığı ifadelerin kamuoyunda 'terör örgütüyle özdeşleşme ve terör eylemine teşvik' suçlarına delil teşkil edebileceği iddia edildi.

Bildiride ayrıca, yetkililerin 'düşmanları övenlere karşı sert uygulamalar' konusunda kararlı olduğu yönünde uyarılarda bulunuldu.