İsrail Polisi, Mescid-i Aksa İmamı'nı Gözaltına Aldı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi gözaltına aldı. 85 yaşındaki Şeyh Sabri, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye cuma hutbesinde dua etmesi nedeniyle hedef alındı.

Gözaltı Süreci

Aile üyeleri, polis ekiplerinin çok sayıda birlik ve sivil polisle birlikte Doğu Kudüs'teki evine geldiğini ve Şeyh Sabri'yi gözaltına aldığını bildirdi. İsrail polisinin resmi açıklamasında, Sabri'nin ifadesinin alınması için bölge mahkemesine götürüldüğü belirtildi.

İddialar ve Tepkiler

İsrail hükümeti, İmam Hatip hakkında soruşturma sürecini başlattı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu soruşturmaya destek verdiğini ifade etti. İçişleri Bakanı Moshe Arbel ise Sabri'nin Doğu Kudüs'teki oturum izninin iptal edilerek şehrin dışına çıkarılmasının planlandığını açıkladı. Arbel, bu durumu Başsavcı Gali Baharav-Miara'ya iletti.

Geçmişteki Gözaltılar

İsrail makamları, son yıllarda Şeyh İkrime Sabri'yi birkaç kez gözaltına aldı. Sabri'nin Mescid-i Aksa'ya girişine kısıtlamalar getirilmesi ve yurt dışına çıkış yasağı konması gibi uygulamalar söz konusuydu. İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki kalıcı oturum statülerini iptal ederek Filistinlileri işgal altındaki Batı Şeria'ya zorlamayı hedefliyor.