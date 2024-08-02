Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail Polisi, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi Gözaltına Aldı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi gözaltına alarak ifadesini almak üzere mahkemeye götürdü.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 18:20
İsrail Polisi, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi Gözaltına Aldı

İsrail Polisi, Mescid-i Aksa İmamı'nı Gözaltına Aldı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi gözaltına aldı. 85 yaşındaki Şeyh Sabri, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye cuma hutbesinde dua etmesi nedeniyle hedef alındı.

Gözaltı Süreci

Aile üyeleri, polis ekiplerinin çok sayıda birlik ve sivil polisle birlikte Doğu Kudüs'teki evine geldiğini ve Şeyh Sabri'yi gözaltına aldığını bildirdi. İsrail polisinin resmi açıklamasında, Sabri'nin ifadesinin alınması için bölge mahkemesine götürüldüğü belirtildi.

İddialar ve Tepkiler

İsrail hükümeti, İmam Hatip hakkında soruşturma sürecini başlattı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu soruşturmaya destek verdiğini ifade etti. İçişleri Bakanı Moshe Arbel ise Sabri'nin Doğu Kudüs'teki oturum izninin iptal edilerek şehrin dışına çıkarılmasının planlandığını açıkladı. Arbel, bu durumu Başsavcı Gali Baharav-Miara'ya iletti.

Geçmişteki Gözaltılar

İsrail makamları, son yıllarda Şeyh İkrime Sabri'yi birkaç kez gözaltına aldı. Sabri'nin Mescid-i Aksa'ya girişine kısıtlamalar getirilmesi ve yurt dışına çıkış yasağı konması gibi uygulamalar söz konusuydu. İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki kalıcı oturum statülerini iptal ederek Filistinlileri işgal altındaki Batı Şeria'ya zorlamayı hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

Piyasada 150 TL A101'de 50 TL! Rafları talan ettirecek A101 fiyatları adeta dibe vurdu

Emeliye müjde 09.46'da geldi! Ek zam onayında 7 Ağustos tarihine dikkat!

İŞKUR hem kadına hem işverene büyük destek! 3.000 TL- 25.000 TL teşvik ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

İstanbulkart’ı olanın cüzdanını kabartacak gelişme! Para iadesi kampanyası duyuruldu

Ağustos’ta faizler fırladı! 100.000 TL'si olan bu tutarı kazanacak

Dün resmen güncellendi! Emekli promosyonlarına taze revize geldi

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

İŞKUR hem kadına hem işverene büyük destek! 3.000 TL- 25.000 TL teşvik ödenecek

İş Bankası; Yapı Kredi Bankası ve Deniz Bank’ı sağda bırakarak fırladı! 54.000 TL promosyon ödeyecek

Emeliye müjde 09.46'da geldi! Ek zam onayında 7 Ağustos tarihine dikkat!

Yeni fatura desteği duyuruldu! Ağustos'ta başvurana 15-16 Eylül'de ödenecek

Piyasada 150 TL A101'de 50 TL! Rafları talan ettirecek A101 fiyatları adeta dibe vurdu

Kiracılar şimdi hapı yuttu! Kiralarda kademeli artış ve senede 2 kere zam kapıya dayandı

İŞKUR az önce güncelledi! Kamuya binlerce kişilik devalım başvuruları başladı

4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak