İsrail saldırıları: Gazze'de 24 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun Gazze saldırılarında 24 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine düzenlediği son saldırılarda, aralarında insani yardım bekleyenlerin de bulunduğu 24 Filistinli hayatını kaybetti. Görgü tanıkları ve sağlık kaynakları saldırılarda sivil noktalar ile sözde insani yardım dağıtım merkezlerinin hedef alındığını bildirdi.

Kuzeyde gece boyu yoğun bombardıman

İsrail güçleri gece boyunca Gazze Şeridi'nin kuzeyini yoğun bombardımana tuttu; saldırılarda çok sayıda bina yerle bir oldu. Kuzeydeki Gazze kentinde sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırılarda 12 kişi yaşamını yitirdi.

Orta ve güneyde yardım bekleyenler vuruldu

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru çevresinde insani yardım bekleyenlere ateş açılması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. Güneydeki Refahta yardım bekleyen 1 Filistinli öldürüldü. Ayrıca Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki saldırıda da 1 kişi hayatını kaybetti.

Hastaneler cenazelerle doldu

Hastane kaynaklarına göre sabah saatlerinden bu yana cesetler şu kurumlara ulaştırıldı: Avde Hastanesi'ne 10, Şifa Hastanesi'ne 8, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 4 ve Nasır Hastanesi'ne 2 kişi. Söz konusu hastanelere ayrıca çok sayıda yaralı da getirildi.