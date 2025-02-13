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İsrail Saldırıları Nedeniyle Gazze'deki 22 Radyo İstasyonu Kapandı

İsrail'in saldırıları Gazze'deki 22 radyo istasyonunu etkileyerek yayınlarını durdurmalarına neden oldu.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 17:46
İsrail Saldırıları Nedeniyle Gazze'deki 22 Radyo İstasyonu Kapandı

Gazze'de Radyo Yayınları Kesildi

İsrail'in 15 ayı aşkın süren saldırıları, Gazze Şeridi'ndeki 22 radyo istasyonunun merkezlerinin ya tamamen ya da kısmen yıkılmasına yol açtı. Bu durum, yerel radyo istasyonlarının yayın yapmasını imkânsız hale getirdi.

Filistin Medya Forumu'ndan Açıklama

Filistin Medya Forumu, 13 Şubat Dünya Radyo Günü dolayısıyla yaptığı sosyal medya paylaşımında, Gazze'deki radyo istasyonlarının karşılaştığı sıkıntılara dikkat çekti. Açıklamada, 7 Ekim 2023 ile 19 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen saldırılarda radyo merkezlerinin ağır hasar gördüğü vurgulandı.

Altyapı ve Ekipman Kaybı

Açıklamada, Gazze'deki altyapının yok edildiği, akaryakıt temininin engellendiği, iletişim ve internet hatlarının bombalandığı belirtilerek, bu durumun yerel radyo yayınlarını olumsuz etkilediği ifade edildi. Radyo istasyonlarının birçok ekipmanını kaybettiği ve devam eden abluka nedeniyle yeni ekipman ithalatında zorluklar yaşandığı bildirildi. Bu zararın milyonlarca doları bulduğu kaydedildi.

Filistin Medya'sına Yönelik Hedefli Saldırılar

Filistin Medya Forumu, İsrail'in Filistin medyasını sistematik bir şekilde hedef almasını en güçlü şekilde kınadığını ifade etti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda, 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, 14 binden fazlası enkaz altında kayboldu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin verilerine göre, İsrail'in 471 gün süren saldırıları sırasında çeşitli altyapı projelerinin yüzde 88'i yok edildi, hastane, evler ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullar dahil olmak üzere büyük bir yıkım yaşandı.

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