İsrail Saldırıları Tahran Hastanelerini Vurdu: Yaralı Sayısı 3.500'ü Aştı

İsrail'in Saldırıları Tahran'daki Sağlık Altyapısını Hedef Alıyor

AA ekibi, İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılarda yaralanan sivillere acil tıbbi yardım sağlayan Hazreti Resuli Ekrem ve İmam Humeyni hastanelerini Tahran'da ziyaret etti. Saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 430 olurken, yaralıların sayısı 3.500'ü geçmiş durumda.

Sağlık Çalışanları da Hedefte

İran Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail saldırıları sadece sivilleri değil, sağlık altyapısını da hedef alıyor. Bakan Muhammed Rıza Zaferkendi, son saldırılarda 3 hastane ve 6 ambulans'ın doğrudan hedef alındığını açıkladı.

Yetkililer, hastanelerin ve ambulansların korunmasının önemine dikkat çekerken, sağlık hizmetlerinin sunumunun giderek zorlaştığına vurgu yapıyor.

Hastane Yetkililerinin Açıklamaları

İmam Humeyni Hastanesi Başhekimi Abdurrahman Rüstemiyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hastanelerin vurulmaması için gazetecilere yardım etmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Rüstemiyan, hastanede mevcut 800 yatak'ın yaralı sayısının artması ihtimaline karşı hazır bekletildiğini belirtti.

Hazreti Resuli Ekrem Hastanesi Başhekimi Hasan Emiri ise, saldırılardan bu yana yaklaşık 70 yaralı'nın tedavi gördüğünü ve 10 yaralının halen hastanede olduğunu aktardı. Ayrıca, hastanedeki sağlık çalışanlarından ikisinin evlerinde saldırıya uğradığını, bunlardan birinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Yaralılardan Dramatik Tanıklıklar

Yaralılardan Mustafa Ahmedi, "Yemek kuryesi olarak çalışıyorum. Saldırı esnasında siparişi teslim etmek üzere gittiğim binaya roket saldırısı oldu" derken, Masume Kelbehani, patlama anında kendini sokağa atmak isterken merdivenden düştüğünü ve bayıldığını söyledi.

Ahmed Kerimi ise, yakıt depolarının hedef alındığı 14 Haziran saldırısında yakınında bulunduğu bölgede yaralandığını anlattı.

İran’da İsrail tarafından gerçekleştirilen son saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 430’u, yaralı sayısı 3 bin 500'ü aşarken Tahran’daki Hazreti Resuli Ekrem ve İmam Humeyni hastaneleri, saldırılarda yaralanan çok sayıda sivile acil tedavi hizmeti veriyor. AA ekibi, Tahran'da İsrail’in son saldırılarında yaralananların tedavi edildiği merkezlerden Resuli Ekrem ve İmam Humeyni hastanelerini ziyaret ederek, yaralılarla görüştü ve durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İran’da İsrail tarafından gerçekleştirilen son saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 430’u, yaralı sayısı 3 bin 500'ü aşarken Tahran’daki Hazreti Resuli Ekrem ve İmam Humeyni hastaneleri, saldırılarda yaralanan çok sayıda sivile acil tedavi hizmeti veriyor. AA ekibi, Tahran'da İsrail’in son saldırılarında yaralananların tedavi edildiği merkezlerden Resuli Ekrem ve İmam Humeyni hastanelerini ziyaret ederek, yaralılarla görüştü ve durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.