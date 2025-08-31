İsrail Saldırıları ve Abluka: Gazze'de Kıtlık Ölümleri 339'a Ulaştı

Son 24 saatte 7 artış; 124'ü çocuk olmak üzere toplam 339 can kaybı

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlıkla karşı karşıya kalan Gazze Şeridi'nde can kayıpları artmaya devam ediyor.

Resmi olmayan verilere göre, son 24 saatte ölü sayısı 7 kişi daha artarak, 124'ü çocuk olmak üzere toplam 339'a yükseldi.

Yaşanan gelişme, bölgede süregelen besin ve temel ihtiyaç kıtlığının derinleştiğine işaret ediyor. Sağlık ve yardım kuruluşlarının sınırlı erişimi, sivillerin korunmasını ve acil insani müdahaleyi zorlaştırıyor.

Uluslararası toplum ve ilgili aktörlerin dikkatinin sürdürülmesi, insani yardımların ulaştırılması ve sivillerin güvenliğinin sağlanması kritik önem taşıyor.