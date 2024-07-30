İsrail Saldırılarında Gazze'de Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Bombardımanları Devam Ediyor

Gün geçtikçe artan gerginlikler, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla sonuçlanmaya devam ediyor. Son raporlara göre, Gazze'nin orta kesiminde düzenlenen hava saldırıları sonucunda en az 21 Filistinli yaşamını yitirdi.

Bombardıman Detayları

Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları tarafından Bureyc Mülteci Kampı hedef alındı. Bu saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, Nusayrat Mülteci Kampı içerisindeki Avde Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Sivil Hedefler ve Artan Can Kaybı

Ayrıca, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nın girişinde toplanan sivil halkı da hedef aldığı ve bu saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Gazze'nin kuzey kesimindeki şehirlerde de saldırıların sürdüğü belirtiliyor.

Genel Durum ve Krizin Boyutu

7 Ekim tarihinden bu yana devam eden saldırılarda, en az 39,618 Filistinli yaşamını yitirirken, bu kişilerin 16,172'si çocuk, 10,798'i kadın; ayrıca 91,223 kişi yaralanmıştır. Enkaz altında hâlâ binlerce ölüm olduğu ve halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınarak sivil altyapının büyük zarar gördüğü bildirilmektedir.