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İsrail Saldırılarında Gazze'de Yanmış Cesetler Bulundu

Gazze Şeridi'ndeki bir okulda İsrail'in saldırıları sonucu yanmış cesetlere ulaşıldığı bildirildi. Saldırılar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 21:20
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 21:20
İsrail Saldırılarında Gazze'de Yanmış Cesetler Bulundu

Gazze Şeridi'nde Saldırının Yüzleri

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde gerçekleştirdiği saldırıda yanmış cesetlere ulaştığını duyurdu. Yapılan açıklamada, yerinden edilen kişilerin sığındığı Halil Uveyda Okulu’na yönelik top atışları ve rastgele ateşle en az 15 kişinin, çoğunluğunu kadın ve çocukların, yaşamını yitirdiği belirtildi.

Saldırı Sonrasında Yaşananlar

İsrail güçlerinin bombardımanında 10 kişinin yanarak hayatını kaybettiği kaydedildi. Sivil Savunma Müdürlüğü, ana açıklamasında, "Abduldaim ailesinin iki evi ile birçok ev ağır bombardımana maruz kaldı. Bölgedeki sokaklarda çok sayıda çürüyen ceset var ve hala enkaz altında daha fazla ceset bulunuyor" ifadelerine yer verdi.

Gözlem ve Kınama

İsrail ordusunun saldırılarını kınayan Sivil Savunma Müdürlüğü, basına yönelik karartmanın Filistinlilere yönelik suçların artmasına neden olduğunu vurguladı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Beyt Hanun beldesindeki okula düzenlenen operasyonda çok sayıda sivil zayiat meydana geldi.

Sonuç ve İstatistikler

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, toplamda 44.930 Filistinli hayatını kaybetti. Bunların arasında yaklaşık 17.492 çocuk ve 11.979 kadın bulunmaktadır. Ayrıca 106.624 kişi yaralandı.

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